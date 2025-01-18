Требовала $5 тыс. по военному за подтверждение группы инвалидности: в Киеве задержали чиновницу больницы. Фото и видео

В Киеве стражи порядка больницы за вымогательство в 5 тысяч долларов США взятки с военной за подтверждение группы инвалидности. Защитник Украины на фронте получил 28 ранений, но злоумышленница решила заработать на нем.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Как выяснилось, военнослужащий обратился в медучреждение для подтверждения своего статуса по здоровью. Впрочем, вместо законной процедуры, должностница потребовала деньги за оформление и направление документов на оценивание экспертной командой врачей. При этом женщина заверила мужчину, что оснований давать ему направление для прохождения оценки у нее якобы нет. Но за 5 000 долларов обещала подготовить пакет документов и договориться о подтверждении группы инвалидности", – рассказали правоохранители.

Злоумышленницу задержали сразу после передачи взятки в сумме 210 тысяч гривен. Во время обыска у нее дома были обнаружены и изъяты около 50 тысяч долларов США, служебная документация, штампы и врачебные справки с печатями.

Ей сообщили о подозрении – сейчас полицейские устанавливают причастность женщины к другим незаконным сделкам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе задержали на получении взятки 31-летнего командира одной из воинских частей, который в течение семи месяцев собирал с военнослужащих поборы. Он требовал у подчиненных 30% боевых выплат якобы на ремонт техники, а теперь ему грозит заключение с конфискацией имущества.

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