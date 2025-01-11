'Я не могу его прокормить': полицейские Киевщины разыскали родителей, оставивших младенца на улице. Видео

Правоохранители нашли родителей младенца, оставленного на улице города Богуслав Киевской области в сумке. По словам матери ребенка, она сделала это, потому что не может его прокормить.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Отцу и матери грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 2 января на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного мальчика.

"Ребенок был доставлен в медицинское учреждение и обследован. Медики установили, что малыш был рожден за несколько часов до обнаружения на улице. Пока его жизни ничего не угрожает", – рассказали правоохранители.

Благодаря проделанной работе, полицейские разыскали родителей младенца. По словам женщины, она родила ребенка в доме, в котором проживает, после чего увезла его в Богуслав и оставила так, чтобы его быстро нашли.

"Я не могу его прокормить", – объяснила свои действия мать ребенка.

По факту оставления в опасности новорожденного ребенка открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области задержали 25-летнюю женщину, которая самостоятельно родила ребенка, а после родов положила девочку в пакет и выбросила ее. В результате таких действий ребенок умер.

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