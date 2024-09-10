Взятка за должность директора Житнего рынка: дело депутата-'слуги' направили в суд

В Киеве будут судить бывшего депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына за вымогательство и получение 1,39 млн гривен (30 тыс. долларов) взятки за назначение на должность директора Житнего рынка. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт по подозреваемому.

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Об этом 10 сентября сообщила САП. В прокуратуре не называют имя депутата, однако детали указывают на то, что речь идет именно о Владиславе Трубицыне.

Он находится в розыске, поскольку еще в мае 2023 выехал за границу на основании письма от Главного управления разведки, и не вернулся.

По данным следствия, в феврале-марте 2021 года, будучи председателем постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, депутат Киевсовета при пособничестве своего помощника и приближенного лица требовал 30 тысяч долларов за назначение заранее определенного человека на должность заместителя, а впоследствии директора Житнего рынке.

В ходе разговоров депутат неоднократно хвастался, что оказывает влияние на кадровую политику Департамента благоустройства и Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, которому подчиняется коммунальное предприятие "Житний рынок".

Также Трубицын обещал регулировать в разумных пределах некоторые вопросы ведения незаконной деятельности новым руководством рынка.

В САП также отметили, что в помещении собственного антикварного книжного магазина депутат провел "собеседование" с потенциальным кандидатом, во время которого и озвучил видение дальнейшей деятельности Житнего рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне этого года Трубицину заочно сообщили о подозрении в попытке получить $30 тысяч взятки за назначение заместителя директора "Житнего рынка". О подозрении также сообщили его помощнику и приближенному лицу. Депутату грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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