Взятка рыбой или $400 с каждого авто за ввоз морепродуктов в Украину: в Киеве задержали чиновника Госпродпотребслужбы. Фото

Правоохранители Киева разоблачили одного из руководителей Госпродпотребслужбы, который, по информации следствия, причастен к взяточничеству. Злоумышленник требовал взятку за беспрепятственный ввоз морепродуктов из-за границы.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Представитель предприятия, занимающегося поставкой в Украину рыбы и морепродуктов, обратился к заместителю руководителя Управления госконтроля на границе для получения разрешений на растаможку груза", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что чиновник согласился помочь, но он добавил, возможные проблемы в оформлении необходимых документов. Однако за 400 долларов США за каждую машину или за "благодарность" в виде рыбы подозреваемый пообещал обеспечить скорейшее таможенное оформление продуктов. В дальнейшем было договорено, что "благодарность" будет предоставляться наличными.

Злоумышленник был задержан в собственном служебном кабинете при получении взятки в сумме 1200 долларов США. По этому факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить двух должностных лиц КГГА и их сообщника. Злоумышленники потребовали со столичного перевозчика по 40 тыс. гривен еженедельно за право возить пассажиров.

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