Взятка рыбой или $400 с каждого авто за ввоз морепродуктов в Украину: в Киеве задержали чиновника Госпродпотребслужбы. Фото
Правоохранители Киева разоблачили одного из руководителей Госпродпотребслужбы, который, по информации следствия, причастен к взяточничеству. Злоумышленник требовал взятку за беспрепятственный ввоз морепродуктов из-за границы.
Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
"Представитель предприятия, занимающегося поставкой в Украину рыбы и морепродуктов, обратился к заместителю руководителя Управления госконтроля на границе для получения разрешений на растаможку груза", – рассказали правоохранители.
Отмечается, что чиновник согласился помочь, но он добавил, возможные проблемы в оформлении необходимых документов. Однако за 400 долларов США за каждую машину или за "благодарность" в виде рыбы подозреваемый пообещал обеспечить скорейшее таможенное оформление продуктов. В дальнейшем было договорено, что "благодарность" будет предоставляться наличными.
Злоумышленник был задержан в собственном служебном кабинете при получении взятки в сумме 1200 долларов США. По этому факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить двух должностных лиц КГГА и их сообщника. Злоумышленники потребовали со столичного перевозчика по 40 тыс. гривен еженедельно за право возить пассажиров.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!