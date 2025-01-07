Требовали с перевозчика по 40 тыс. грн еженедельно за право возить пассажиров: будут судить чиновников КГГА. Фото

В Киеве будут судить двух должностных лиц КГГА и его сообщника. Злоумышленники потребовали со столичного перевозчика по 40 тыс. гривен еженедельно за право возить пассажиров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, заместитель начальника Департамента КГГА в течение 2024 года в одностороннем порядке инициировал расторжение договора об осуществлении пассажирских перевозок на одном из городских автобусных маршрутов.

"После этого предпринимателю предлагали через посредника искать компромисс. В качестве компромисса чиновники КГГА требовали еженедельно платить им по 40 тысяч гривен. То есть тариф за каждый автобус за будний день составил 800 гривен, за выходной – 600. В ходе досудебного расследования задокументирован ряд фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму 280 тыс. грн. гривен", – уточнили в пресс-службе.

Следствие по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом завершено. Обвинительный акт относительно заместителя начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, директора Коммунальной службы перевозок КГГА и руководителя транспортного предприятия, который был посредником при получении денег должностными лицами от перевозчика, направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан сотрудник Государственной налоговой службы, который требовал деньги у бизнеса за "положительное" проведение проверок. Подозреваемый занимал должность главного государственного инспектора Центрального межрегионального управления ГНС.

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