Требовали взятки за положительные выводы по качеству продуктов: в Киевской области с поличным задержали чиновников. Фото

В Киевской области правоохранители на взятке задержали служащих госпредприятия. Злоумышленники потребовали деньги за положительные выводы по качеству продуктов.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"Разоблачены служащие госпредприятия во время получения взятки за положительные выводы по качеству продуктов. За 105 тысяч гривен начальник структурного подразделения и ведущий инженер испытательной лаборатории государственного предприятия "Киевоблстандартметрология", принадлежащего сфере управления Министерства экономики Украины, обещали провести лабораторные испытания и выдать директору общества разрешительные документы, необходимые для реализации продуктов питания", – рассказал Сваток.

Как уточнили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, служащих задержали с поличным – при получении средств от директора общества.

По факту получения неправомерной выгоды возбуждено уголовное производство, а злоумышленникам поставлено в известность о подозрении. В суд направлены ходатайства об избрании им мер.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские Киева задержали адвоката, которая подстрекала своего клиента дать взятку следователю якобы за закрытие уголовного производства. "Соглашение" злоумышленница оценила в 30 тысяч долларов США.

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