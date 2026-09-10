Взрывы на складах боеприпасов в селе Мила: должностному лицу СБУ предъявлено подозрение. Подробности

В связи с ненадлежащим хранением боеприпасов в Миле Киевской области должностному лицу СБУ было предъявлено подозрение. В этом населенном пункте в результате атаки РФ погибли 35 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

"Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона предъявлено подозрение руководителю одного из подразделений СБУ. Ему инкриминируют умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые оно по служебным обязанностям должно было выполнить, в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426 УК Украины)", – сообщили в ОГП

Как отметили в пресс-службе, речь идет о нарушениях при организации хранения вооружения и боеприпасов в селе Мила Бучанского района Киевской области. 28 августа около 20:10 российские войска атаковали беспилотниками складские помещения одного из предприятий. Часть из них использовалось подразделением СБУ. После попадания началась детонация боеприпасов, а взрывы и пожар распространились на соседние объекты.

Главные истории дня

В результате атаки и последующей детонации погибли 35 человек, ещё один человек числится пропавшим без вести. 21 человек пострадал, среди них двое детей, полицейские и спасатели. Наибольшие разрушения понес расположенный рядом пансионат для пожилых людей. Повреждены 14 многоквартирных и 191 частный дом, отдельные здания уничтожены полностью. Также повреждены 24 автомобиля, в том числе транспорт полиции и спасателей.

По данным следствия, подозреваемый, как руководитель подразделения, ответственный за хранение вооружения и боеприпасов, допустил их размещение в помещении бывшего овощехранилища. Установлено, что склад с момента ввода в эксплуатацию не имел необходимого паспорта и не соответствовал требованиям безопасности для хранения взрывоопасных предметов. Кроме того, он располагался менее чем в 100 метрах от жилой застройки.

"Согласно материалам следствия, не соблюдались требования относительно допустимого количества боеприпасов и их распределения, что должно было снизить риск одновременной детонации и поражения окружающих объектов. После трагедии в Вишневом начались работы по ликвидации склада и вывозу боеприпасов. По состоянию на 28 августа они не завершены", – добавили в ОГП.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства, а также другие лица, решения, действия или бездействие которых могли повлиять на масштабы последствий российской атаки. Подозреваемому избрана мера пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В частности, в Святошинском районе столицы в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, были разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.

В селе Мила Киевской области в пятницу, 28 августа, в результате российской атаки произошел взрыв боеприпасов, которые находились рядом с домами. По данному факту служебной халатности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное дело.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным прокурором, представителями МВД, СБУ и главнокомандующим по поводу взрывов на складах боеприпасов в селе Мила Киевской области. В результате детонации погибло почти 40 человек, многие получили ранения.

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