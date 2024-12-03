Взорвали взрывчатку возле отдела полиции в Киевской области: в совершении теракта подозревают двух подростков. Фото и видео

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали малолетних ребят, взорвавших взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области. Событие произошло 28 ноября в Вышгородском районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины столицы и Киевской области. Несмотря на юный возраст фигурантов, им грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух малолетних агентов России, которых российские спецслужбы вовлекли в террористическую деятельность. 28 ноября этого года фигуранты совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области. Тогда по заданию российских спецслужб злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство у здания местного райотдела полиции. В результате происшествия никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности оба злоумышленника были разоблачены "по горячим следам" – злоумышленниками оказались двое 14-летних жителей общины. Оккупанты дистанционно завербовали их через Telegram-каналы по поиску быстрых заработков.

Для совершения преступления юноши использовали взрывчатку, замаскированную под термос и лежавшую в тайнике на Киевщине. По инструкции окупантов для увеличения впечатляющего действия взрыва фигуранты начинили взрывное устройство гайками и болтами.

"Рядом с админзданием, где должен произойти подрыв, подростки скрыто установили мобильный телефон, чтобы транслировать взрыв в режиме реального времени. Для совершения дистанционного подрыва фигуранты использовали еще один мобильный телефон со специальной программой, полученной от оккупантов. Всеми действиями террористов руководил представитель спецслужб России, маскировавшийся под аккаунтом девушки и обещавший деньги в случае выполнения вражеской задачи. Впрочем, "гарантированных" средств из России фигуранты не дождались", – подчеркнули в СБУ.

В ходе обысков у подростков изъяты мобильные телефоны и другие доказательства взрывной деятельности в пользу страны-агрессора. Задержанным сообщили о подозрении по факту совершения террористического акта.

Как сообщал OBOZ.UA, полиция Киева и СБУ задержали мужчину, который по указанию вражеских спецслужб пытался подорвать наряд полиции. Злоумышленник установил в арендованной квартире в Печерском районе растяжку с гранатой и вызвал правоохранителей.

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