Взорвал гранату, чтобы напугать знакомого: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, бросившему гранату у дома в Днепровском районе города. Таким образом, злоумышленник пытался испугать знакомого, с которым долгое время конфликтовал.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие 3,5 года он проведет за решеткой.

"Событие произошло в сентябре прошлого года. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что на улице в Днепровском районе у многоэтажных домов неизвестный бросил взрывной предмет. В результате происшествия никто не пострадал. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили остатки гранаты "Ф-1", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили, что к взрыву причастен неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и хулиганства уроженец Луганщины, 1998 года рождения. Также, во время задержания полицейские изъяли у злоумышленника гранату "Ф-1" с энтузиазмом. Суд признал злоумышленника виновным в хулиганстве и незаконном обращении с оружием.

Напомним, в Буче Киевской области в пятницу, 21 июня, неизвестный мужчина потребовал от владельца авто везти его к границе с Беларусью, а после отказа взорвал гранату. В результате взрыва сам он погиб, а водитель успел отбежать на безопасное расстояние.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который ночью на столичной Троещине взорвал гранту. В результате взрыва было повреждено 11 автомобилей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!