В Киеве на Троещине мужчина ночью взорвал гранату: взрывом повреждены 11 автомобилей. Подробности и фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который ночью на Троещине взорвал гранту. В результате взрыва было повреждено 11 автомобилей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в субботу, 29 июня, около 1:00 в них поступило сообщение о взрыве в одном из жилых кварталов Деснянского района.

"Работая на месте происшествия, полицейские установили, что взрыв произошел в результате подрыва ручной гранаты, а также лицо, причастное к совершению данного уголовного правонарушения. Им оказался местный житель, 1973 года рождения, которого полицейские при силовой поддержке спецназовцев "Корд" задержали по месту жительства", – рассказали в пресс-службе.

Во время обыска его квартиры полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра, происхождение оружия устанавливается. В результате взрыва было повреждено 11 автомобилей, к счастью, никто из граждан не пострадал. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области в пятницу, 21 июня, неизвестный мужчина требовал от владельца авто везти его к границе с Беларусью, а после отказа взорвал гранату. В результате взрыва сам он погиб, а водитель успел отбежать на безопасное расстояние.

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