Вывозили боевые 'трофеи' с фронта и продавали их: в Киевской области задержали военного и его сообщников. Фото

В Киевской области сотрудники полиции и СБУ разоблачили военного и четырех его подельников, вывозивших боевые "трофеи" с фронта. Злоумышленников задержали при продаже оружия "клиенту".

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Об этом сообщили в пресс-службах ГУ СБУ в Киеве и области и полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

"В Киевской области разоблачены военный и четыре его сообщника, которые вывозили боевые "трофеи" с фронта. Фигурантов задержали с поличным, когда они пытались подпольно продать реактивную штурмовую гранату РШГ-2 и партию боеприпасов к крупнокалиберным пулеметам", – рассказали в Службе безопасности.

Как добавили в полиции региона, стражи порядка задокументировали ряд фактов продажи оружия и боеприпасов на территории столицы и Киевской области на общую сумму почти 800 тысяч гривен.

По местам жительства и работы злоумышленников были проведены обыски, во время которых нашли и изъяли 3500 долларов, более 900 патронов разного калибра, четыре автомата и карабина, а также отдельно более 2330 патронов калибра 5,45 мм, два гладкоствольных ружья, устройство для выстрела резиновых пуль "Форт-12Р", семь гранат и девять взрывателей.

Задержанным сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене полицейские задержали 51-летнего мужчину, который незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Вечером он мешал соседям, а затем ходил во дворе многоэтажки с автоматом в руках.

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