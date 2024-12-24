Под Киевом мужчина гулял во дворе многоэтажки с автоматом в руках: у него изъяли целый арсенал оружия. Фото

В Ирпене полицейские задержали 51-летнего мужчину, незаконно хранившего огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Вечером он мешал соседям, а затем ходил во дворе многоэтажки с автоматом в руках.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

"На днях в полицию Бучанщины поступило сообщение о нарушении тишины в одной из квартир многоэтажного дома. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили во дворе указанного дома мужчину, который находился на улице с сумкой и автоматическим оружием в руках", – рассказали в пресс-службе.

У злоумышленника нашли и изъяли корпуса ручных осколочных гранат и взрыватели типа УЗРГМ к ним, автомат и магазины к нему, глушитель к огнестрельному оружию, пистолет ТТ, боевой револьвер и более 400 патронов разного калибра. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в незаконном хранении оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе в Киевской области правоохранители во время обыска обнаружили у местного жителя целый арсенал боеприпасов. У мужчины изъяли гранату и артиллерийские снаряды.

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