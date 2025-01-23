Выстрелил знакомому в ногу и забрал у него 1,2 млн. грн.: в Киеве будут судить злоумышленника. Фото и подробности

В Киеве будут судить 64-летнего мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник выстрелил в ногу знакомого и забрал у него около 1,2 млн гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Досудебным расследованием установлено, что осенью 2024 года мужчина встретился со знакомым, после чего они сели вместе в машину, на которой приехал потерпевший. Впоследствии во время разговора обвиняемый получил пистолет, который взял с собой на встречу и произвел выстрел в ногу знакомому. Далее, угрожая оружием, забрал с заднего сиденья машины сумку с деньгами, в которой было почти 1,2 млн гривен", – рассказали в прокуратуре.

Стоит добавить, что злоумышленник, перед тем как скрыться с места преступления, пользуясь беспомощным состоянием потерпевшего, вышел из автомобиля, подошел к водительской двери, распылил в открытое окно газовый баллончик.

Следствие по факту разбойного нападения завершено, а обвинительный акт в отношении 64-летнего мужчины направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали троих парней, которые, по информации следствия , причастны к грабежу в Голосеевском районе. Сообщники обманом завели местного жителя в безлюдное место, где силой отобрали у него верхнюю одежду и сумку с личными вещами и деньгами, после чего скрылись.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!