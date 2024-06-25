Украл деньги жены без вести пропавшего военного: в Киеве о подозрении сообщили водителю такси. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в краже водителю такси. По информации следствия, жена без вести пропавшего военного забыла в машине злоумышленника 400 тыс. гривен, а тот решил их присвоить.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, к ним обратилась 31-летняя женщина с сообщением о том, что дома она обнаружила отсутствие сумки, с которой ехала в такси. Там лежали 400 тысяч гривен – государственная помощь, которую киевлянка получила за пропавшего на войне мужа.

"Полученные средства женщина планировала передать собратам мужчины для покупки военного оборудования. Правоохранители выяснили, что потерпевшая обращалась в службу поддержки такси, однако, там отметили, что водитель не находил ее вещей в своем автомобиле. Однако во время проведения следственных оперативных мероприятий полицейские получили доказательства причастности водителя к краже вещей потерпевшей. Правоохранители изъяли у 26-летнего таксиста сумку с суммой средств, которую он заранее спрятал, и вернули их владелицы", – уточнили в полиции.

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева водителю такси было поставлено в известность о подозрении в краже денег в больших размерах (часть 4 статьи 185 УКУ).

Как сообщал OBOZ.UA, в Бортничах в Киеве правоохранители с поличным задержали квартирных воров. По информации следствия, злоумышленниками оказались двое мужчин, ранее уже имевших проблемы с законом.

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