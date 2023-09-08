Выманивали деньги у украинцев и иностранцев: в Киеве разоблачили еще один мошеннический call-центр. Фото

В Шевченковском районе Киева правоохранители прекратили деятельность еще одного мошеннического call-центра. В офисном помещении было обнаружено около сотни обустроенных рабочих мест и 39 работников.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Организатору "бизнеса" грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что на улице Ивана Франко расположен сall-центр. Его работники мошенническим путем завладевают средствами граждан Украины и иностранцев. На месте происшествия правоохранители обнаружили около сотни рабочих мест, оборудованных компьютерами и телефонами.

"В ходе санкционированного обыска следователи изъяли 614 единиц компьютерной техники, 105 мобильных телефонов и 229 стартовых пакетов операторов мобильной связи. Также установлено и опрошено 39 "работников" офиса", – рассказали в пресс-службе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство. В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления и других лиц, причастных к деятельности сall-центра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева правоохранители разоблачили очередной мошеннический call-центр. В ходе обыска было изъято около 900 единиц компьютерной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!