Более 100 рабочих мест и почти 900 единиц техники: в Киеве прекратили деятельность мошеннического call-центра. Фото

В Голосеевском районе Киева правоохранители разоблачили очередной мошеннический call-центр. В ходе обыска было изъято около 900 единиц компьютерной техники.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Организаторам "бизнеса" грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 5 сентября они разоблачили мошеннический call-центр, который находился в офисном помещении на улице Физкультуры.

"Полицейские обнаружили более сотни обустроенных мест, оснащенных компьютерной техникой. Во время обыска было изъято 124 системных блока, 233 монитора, 192 мышки, 187 клавиатур и 135 наушников", – рассказали в пресс-службе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство. В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к уголовному правонарушению, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, в столице правоохранители разоблачили мошеннический call-центр, действовавший в Печерском районе. Злоумышленники обманули граждан более одного миллиона гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева правоохранители прекратили деятельность еще одного мошеннического call-центра. В помещении обнаружили около 25 рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой и 20 человек, находившихся там.

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