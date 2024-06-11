Выманила у знакомого на свое "лечение" и "похороны" отца 260 тыс. гривен: в Киеве будут судить мошенницу

В Киеве за мошенничество будут судить медсестру. По информации следствия, злоумышленница за полгода выманила у знакомого 260 тыс. гривен на лечение своей "онкологии", а также "операцию" и "похороны" отца.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

"Как установлено следствием, обвиняемая почти полгода под разными предлогами просила деньги у бывшего коллеги по работе, с которой она поддерживала дружеские отношения. Сначала женщина придумала историю о лечении несуществующей онкологии. Поэтому просила деньги на лекарства, платную палату, интенсивную терапию. Впоследствии она даже посылала сообщения от имени своей матери о том, что ее дочь вроде бы в коме и нужны еще деньги. На этом женщина не остановилась, поэтому после выхода из запятой ей нужно было лечиться за границей, поэтому она снова обратилась за помощью к знакомому", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что мужчина каждый раз перечислял ей на карточку от 500 до 15 000 гривен. Таким образом с сентября 2023 года по январь 2024 года женщина выманила у него 260 тысяч гривен, которые обещала вернуть после продажи недвижимости.

Следствие по факту мошенничества завершено, а обвинительный акт относительно 27-летней медсестры одной из больниц города Киева направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили ранее судимому мужчине о подозрении в мошенничестве. Злоумышленник четыре месяца арендовал квартиру по поддельным квитанциям и "заплатил" риэлтору за жилье более 130 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!