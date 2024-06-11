"Уплачивал" за аренду жилья с помощью поддельных квитанций: в Киеве задержали мошенника-рецидивиста

В Киеве правоохранители сообщили ранее судимому мужчине о подозрении в мошенничестве. Злоумышленник четыре месяца арендовал квартиру по поддельным квитанциям и "уплатил" риэлтору за жилье более 130 тысяч гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась женщина с уведомлением о мошеннических действиях со стороны клиента. Заявительница рассказала, что работает в агентстве недвижимости и представляет интересы владельца дома в Подольском районе. В начале года к ней в онлайн-режиме обратился мужчина, изъявивший желание арендовать квартиру посуточно.

"Как выяснили в дальнейшем полицейские, киевлянин получил доступ и сделал скриншоты приложения "Дія" и карточки Монобанк своего знакомого и под именем последнего, присылал представительнице арендодателя поддельные квитанции об оплате. Так, в течение четырех месяцев киевлянин "оплатил" за жилье более 130 тысяч гривен, пока аферу с квитанциями не обнаружили менеджеры фирмы", – уточнили в полиции.

Следователи установили, что к совершению преступления причастен 23-летний местный житель, ранее судимый за аналогичную мошенническую схему и наркопреступления. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили преступную группу, которая, по информации следствия, причастна к аферам с недвижимым имуществом в нескольких районах Киевской области на 4 миллиона гривен. Это, в частности, земельные участки и здание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!