Выкручивали руки и били головой о стену: в Бучанском ТЦК напали на адвокатку, полиция открыла производство. Фото

В помещении Бучанского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) избили адвоката Марию Населенко, которая защищала своего клиента – военнообязанного Захара Д. удерживали в ТЦК без законных оснований. В результате насилия со стороны военных, в частности майора Олега Чайкина, состояние здоровья женщины, имеющей 3-ю группу инвалидности, ухудшилось.

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Об этом сообщили в Совете адвокатов Киевской области. Впоследствии стало известно, что этим делом занимаются правоохранители.

Что произошло в Бучанском ТЦК

Родственники военнообязанного Захара Д. сообщили адвокату, что у него отобрали телефон, отказывали в праве выйти из помещения и оказывали психологическое давление, заставляя подписать контракт с нежелаемым батальоном. При этом у мужчины на руках были все документы о его назначении в батальон "Омега".

Мария Населенко прибыла в ТЦК вечером 3 января 2025 года, однако дежурный майор Олег Чайкин отказал ей в доступе к клиенту. "Это я так решил", – заявил он, нарушив таким образом право на правовую помощь, закрепленное в статье 59 Конституции Украины.

"Так как в действиях майора Чайкина усматривались признаки преступления, я вызвала полицию и обратилась с заявлением о совершении им преступлений. 03.01.2025 года примерно в 23.00 прибыл наряд СОГ Бучанского ОП №1. Сотрудники полиции зашли на территорию ТЦК и через некоторое время вышли с заявлением якобы подписанным Захаром Д. о том, что он по состоянию на 03.01.2025 не нуждается в защите полиции и услугах адвоката, а в услугах адвоката он нуждается 04.01.2025 году. Со временем родственники сообщили, что заявление было написано другим почерком, чем это делал Захар. А по состоянию на 4 января 2025 года Захара уже вообще вывезли из помещения ТЦК (т.е. его так называемое "заявление" было обманом со стороны работников ТЦК). Но об этом я узнала потом", – рассказала Мария.

На следующее утро адвокат вернулась в ТЦК и дежурный в этот раз пропустил ее на территорию. В помещении к ней подошел майор Чайкин, который представился начальником административного отдела Бучанского ТЦК.

Военный начал агрессивно выкручивать ей руку, крича, что съемка в ТЦК запрещена – такой была реакция на то, что женщина держала в руке телефон. Он толкал ее к стене, наносил удары спиной и головой о стену. В конце концов майор Чайкин отобрал у Марии телефон, заставив ее назвать пароль к нему, и получил таким образом доступ к документам, содержащим адвокатскую тайну.

В коридоре ТЦК в это время находились другие военные, около пяти человек. По словам адвоката, они делали вид, что проходят мимо, но при этом якобы случайно ее толкали, а также высказывали унизительные комментарии. По мнению Марии, это происходило как месть за то, что накануне она вызвала наряд полиции.

"Меня били, толкали, и я чувствовала себя как футбольный мяч, который перебрасывали между собой военные", – рассказывает адвокат. Ее вопрос: "Разве ради этого мой сын добровольцем ушел на фронт?", "Почему мой сын – "на нуле", а взрослые мужчины бьют адвокаток? – только еще больше разозлили нападавших", – говорится в сообщении.

Последствия избиения

Адвокатку вытолкали на улицу, после чего она смогла дойти до своего автомобиля, вызвать скорую и полицию.

"Медработники скорой помощи оказав первую неотложную помощь сразу госпитализировали меня в больницу. В центральную районную больницу прибыли сотрудники полиции, где опросили меня, приняли заявление о преступлении, впоследствии допросили меня как потерпевшее. Но все, о чем я думала тогда, – это стыд, унижение, беззащитность, одиночество и то, что из-за войны войны я осталась без сыновей, которые могли бы меня защитить от избиения лицами, одетыми в военную форму", – рассказала она.

Сначала Мария Населенко отказалась от госпитализации, но затем врачи диагностировали ухудшение ее состояния, что может потребовать повторной операции на позвоночнике.

Ранее женщина перенесла три операции, одна из которых на шейном отделе позвоночника (сам шейный отдел позвоночника собран из металлической конструкции). Инвалидность она имеет из-за заболевания, полученного во время военной службы.

В настоящее время Мария находится на лечении, потеряла возможность работать, а ее адвокатская деятельность временно приостановлена ​​из-за физического и эмоционального состояния.

Что говорят в полиции

В Главном управлении Национальной полиции в Киевской области сообщили, что к правоохранителям обратилась адвокат о том, что 5 января в помещении ТЦК один из сотрудников совершил в отношении нее неправомерные действия.

Работниками дознания Бучанского управления полиции возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (Побои и пытки). Досудебное расследование продолжается.

"В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

Совет адвокатов Киевской области также обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с призывом к немедленному расследованию. Среди доказательств – медицинские справки, заявление самого адвоката и свидетельства о других правонарушениях со стороны работников ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в территориальных центрах комплектования военнообязанные имеют право пользоваться мобильными телефонами, но только в специально отведенных для этого местах. Сотрудники ТЦК не имеют права забирать телефоны у граждан.

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