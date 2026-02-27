Ввозили наркотики в Украину под видом оливкового масла: полицейские Киева разоблачили двух "бизнесменов". Фото
Правоохранители Киева перекрыли контрабанду наркотиков из-за границы. Злоумышленники ввозили экстракт каннабиса под видом оливкового масла – изъято "товара" на более 1,7 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что известно
Полицейские Киева совместно с сотрудниками СБУ разоблачили двух мужчин, которые сбывали наркотические и психотропные вещества на территории Украины. Согласно информации следствия, к "бизнесу" причастны 29-летний киевлянин и 41-летний житель Днепра.
Злоумышленники заказывали из-за границы экстракт каннабиса под видом оливкового масла, после чего продавали "товар" через почтовые отправления по всей Украине. Один из дельцов был владельцем Telegram-канала, через который принимались заказы от клиентов.
Во время обысков полицейские, в частности, нашли жидкость с экстрактом каннабиса, более килограмма каннабиса, и "заработанные" деньги. Сумма изъятого по ценам "черного рынка" составляет более 1 730 000 гривен.
По данному факту начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении.
Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ обезвредили международный канал сбыта кокаина в Киеве и области. Правоохранители задержали 16 злоумышленников, причастных к "бизнесу", которые ежемесячно продавали около 3 кг "товара".
