Ежемесячно зарабатывали 17 млн грн: разоблачены 'бизнесмены', которые продавали кокаин в Киеве и области. Фото

Сотрудники Нацполиции и СБУ обезвредили международный канал сбыта кокаина в Киеве и области. Правоохранители задержали 16 злоумышленников, причастных к "бизнесу", которые ежемесячно продавали около 3 кг "товара".

Об этом сообщили в пресс-службах Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, кокаин в Украину попадал из стран Латинской Америки контрабандными путями через Европу. "Бизнес" организовал ранее судимый за наркопреступления 40-летний мужчина.

Также он привлек еще трех соорганизаторов, которым делегировал функции по закупке наркотиков, поиска клиентов, создания сети дилеров и контроля за участниками группировки и денежными потоками. Другие фигуранты, среди которых один уроженец рф, отвечали за фасовку, перевозку и сбыт кокаина.

Заказы сообщники принимали через Telegram, а доставку осуществляли на арендованных автомобилях, маскируя их под службу такси. "Товар" передавали "из рук в руки", предварительно согласовывая время и место встречи. Стоимость одного грамма кокаина составляла от 150 до 200 долларов. Ежемесячная прибыль преступной группы достигала около 17 миллионов гривен.

Правоохранители провели серию одновременных санкционированных обысков в нескольких регионах страны. Были изъяты наркотики, деньги в разной валюте, устройства для употребления наркотиков, транспортные средства, черновые записи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

В процессуальном порядке задержаны 16 участников преступной группы. Всем им сообщено о подозрении. Организатор и соорганизаторы уже находятся под стражей. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

