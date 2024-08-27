Все, что летело, – сбили: в КОВА рассказали об очередной атаке РФ на Киев. Фото и видео

В ночь на вторник, 27 августа, Россия атаковала Украину ракетами и ударными дронами. Силами ПВО все вражеские объекты, летевшие на Киев, были уничтожены.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Жители столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Как отметили в КГВА, этой ночью враг вновь нанес комбинированный, ракетно-дроновый удар по Украине с применением ударных БпЛА, баллистических, крылатых и аэробалистических ракет. В Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и продолжалась суммарно более 5 часов.

"Сначала она была связана с атакой вражеских дронов, предварительно типа Shahed. Беспилотники заходили на город волнами и разными направлениями. Около трех ночи противник поднял в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые выпустили ракеты "Кинжал" через Киевщину в направлении западных областей Украины", – рассказал глава КГВА Сергей Попко.

Кроме того, около пяти часов столицу атаковали крылатые ракеты Х-101, которые запустили из вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушный удар, как и 26 августа, снова закончился волнами атак дронов. Всего силы и средства противовоздушной обороны с начала этих суток уничтожили вокруг Киева около полутора десятков ударных дронов и несколько ракет. Точное количество и тип воздушных целей обнародуют Воздушные силы.

"Все, что летело на столицу Украины, – уничтожено. На данный момент, по данным оперативного возведения в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков. В результате возникли очаги возгораний лесной подстилки. Некоторые уже ликвидированы, остальные – локализованы. Оперативная служба работает на месте. Информация о пострадавших не поступала. В столице – без разрушений", – резюмировал Попко.

Со своей стороны в пресс-службе ГСЧС Киеве уточнили, что в результате вражеского обстрела произошло 2 пожара в природных экосистемах. Спасатели выезжали на тушение лесной подстилки общей площадью 50 кв. м. Также, на другой локации, пожарные были привлечены на тушение травы и лесной подстилки. Площадь пожара составила 300 кв. м. По состоянию на 08:30 оба пожара ликвидированы.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ в ночь на 27 августа в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе и ракет. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.

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