Работали силы ПВО: в КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину

Страна-агрессор РФ в ночь на 27 августа в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе и ракет. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Вторую ночь подряд враг массированно атакует Киевщину комбинированно, применяя ударные дроны и ракеты. Тревога продолжается уже больше 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавших нет", – рассказал Кравченко.

Глава КОВА добавил, что по оперативной информации, в результате падения обломков зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки за пределами населенных пунктов в нескольких общинах области. Пожар уже ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в понедельник, 26 августа, российские оккупационные войска ударили баллистической ракетой по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Она попала в объект гражданской инфраструктуры, два человека погибли.

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