"Возникают большие сомнения в ее точности": оккупанты уже дважды ударили по Киевщине ракетой "Циркон"

Страна-агрессор РФ уже дважды ударила по территории Киевской области новой противокорабельной ракетой 3М22 "Циркон". Обломки второй были обнаружены вблизи Вишневого.

Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает издание "Вечірній Київ". Сейчас специалисты продолжают изучать обломки российского "аналоговнета".

"Во-первых, эта противокорабельная ракета 3М22 "Циркон" не летит со скоростью 8-9 махов (около 10 тысяч километров в час), как заявляют россияне. По данным соответствующих служб, на заключительном участке полета ракета всего-навсего преодолевает 2500 километров в час. Во-вторых, возникают большие сомнения в ее точности. Ракеты были поражены ПВО и не достигли своих целей. Одна упала в Днепровском районе, образовав большую воронку. Вторая – в поле в городе Вишневое под Киевом. Пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди", – подчеркнул Рувин.

Эксперт добавил, что специалисты не видят той разрушительной силы, которая должна быть у противокорабельной ракеты с почти 400 килограммами взрывчатого вещества. Он напомнил, что "Циркон" разрабатывался прежде всего как оружие против авианосцев, потопить которые очень сложно. Но вряд ли эта ракета справится со своим прямым предназначением.

"То есть очередной российский "аналоговнет" "Циркон", принятый на вооружение в России в 2023 году, оказался совсем не уникальным, как, впрочем, и их "Кинжал". Испугать Украину и ее союзников новым "чудо-оружием" не удалось. Мы продолжаем исследовать остатки этой противокорабельной ракеты, выясняем ее составляющие. Пока мы исследуем только два случая применения врагом "Цирконов", – резюмировал Рувин.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированного ракетного обстрела 7 февраля противник применил для удара по Киеву "гиперзвуковую" ракету 3М22 "Циркон". Такой вывод был сделан в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ).

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