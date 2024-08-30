Возле детской площадки ударил незнакомца ножом: в Киеве будут судить злоумышленника. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который на Теремках во время ссоры возле детской площадки чуть не убил незнакомца. Во время внезапного конфликта нарушитель ударил прохожего ножом в грудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до восьми лет за решеткой.

Напомним, в конце мая этого года в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц района находится мужчина с ножевым ранением.

"Прибыв на место происшествия, медики срочно госпитализировали 50-летнего пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки в больницу. Полицейские установили, что между двумя мужчинами возле детской площадки возник конфликт, во время которого один из них ножом ударил оппонента в грудь и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы задержать 47-летнего нападающего, полицейским понадобилось пол часа. В настоящее время досудебное расследование по факту нанесения тяжкого телесного повреждения завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области мужчина во время ссоры на почве ревности жестоко избил сожительницу. От полученных травм женщина скончалась.

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