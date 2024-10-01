Водителю стало плохо за рулем: в Киеве неуправляемый грузовик протаранил несколько авто. Подробности и видео

В Соломенском районе Киева в понедельник, 1 октября, грузовик протаранил несколько легковых автомобилей. По предварительной информации, водителю фуры стало плохо за рулем.

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Об этом сообщили в соцсетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"Видео с моментом ДТП с участием грузовика DAF и двух легковушек на Олексы Тихого", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия ДТП. Многотонную машину остановили неравнодушные свидетели аварии. Сообщается, что водителю грузовика стало плохо за рулем, в результате чего неуправляемая машина протаранила три легковушки. Водителя грузового авто госпитализировали в медицинское учреждение.

Позже стало известно, что спас водителя один из инструкторов фонда "Соломенские котики", который предоставил мужчине необходимую помощь к приезду врачей.

"Сегодня у нашего хаба произошло ДТП. У водителя фуры во время дороги произошла эпилепсия и потерял сознание. Наш инструктор Максим ворвался в автомобиль, остановил движение и оказал помощь. Состояние водителя удалось стабилизировать до приезда скорой. В который раз мы убеждаемся в том, что критическая ситуация может произойти в любой момент. Мы должны быть готовы всегда. Овладейте навыками к медицинской помощи, это важно. Приходите на тренинги "домеда", – призвали в фонде.

Напомним, в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На место происшествия вызвали спасателей, чтобы деблокировать из изуродованных машин двух водителей и пассажира.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор водителю, устроившему тройное ДТП с пострадавшими. В момент аварии мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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