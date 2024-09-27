В Киеве на Подоле столкнулись две легковушки: спасатели деблокировали из машин троих пострадавших. Фото

В Подольском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На место происшествия вызвали спасателей, чтобы деблокировать из изуродованных машин двух водителей и пассажира.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, в четверг, 26 сентября, в 23:02 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Подольском районе на улице Новоконстантиновской.

"В результате столкновения двух автомобилей Honda и Dacia были заблокированы два водителя и пассажир. С помощью гидравлического инструмента мужчины деблокировали и передали в карету скорой помощи", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 23 сентября, произошла авария с участием спортивного автомобиля. Легковушка на скорости врезалась в дерево, в результате чего оно упало на крышу машины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы уволить из изуродованного авто одного из водителей, на место вызвали спасателей.

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