Водителю придется ответить: Геращенко раскрыл детали ДТП со скандальной блогершей в Киеве. Видео

Курьер, которого сбил автомобиль Porshe в Киеве, не получал никакой компенсации. О том, что вопрос с пострадавшим закрыт утверждала скандальная блогерша Мария Семенова (ttiisshhiinnaa), которая находилась в машине в момент ДТП.

Подробности происшествия раскрыл бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. На своей странице в Facebook он написал, что водитель ответит за столкновение и за то, что он скрылся с места ДТП (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Блогерша заявляла, что они помогли пострадавшему и компенсировали материальные и моральные убытки. Как это часто бывает, она соврала. Никакой помощи пострадавшему не было", – написал Геращенко.

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Он отметил, что с ним связался основатель проекта "Зупини лося" Константин Андриюк и предоставил контакты пострадавшего, которого зовут Андрей.

"Я связался с Андреем и скоординировал его с полицией. Водитель (Porshe) будет отвечать и за совершение ДТП, и за то, что оставил место ДТП", – добавил бывший замглавы МВД.

Также он поблагодарил блогершу за то, что она задокументировала и выложила в соцсети факты правонарушения.

Отметим, что на видео видно, что в салоне автомобиля распивали алкоголь.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Геращенко подчеркнул, что, к сожалению, установить был ли водитель под действием алкоголя или наркотиков в тот момент установить уже не удастся.

Как сообщал OBOZREVATEL, о ДТП стало известно 24 января, однако когда именно оно случилось – не уточняется. Автомобиль Porshe, в котором Семенова ехала вместе с друзьями, сбил курьера на моноколесе.

Блогерша утверждала, что пострадавший травм не получил и ему якобы заплатили деньги в качестве компенсации.