Во время ссоры задушил жену: в Киеве будут судить злоумышленника. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, убил жену. Во время семейного конфликта злоумышленник задушил женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. За содеянное обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

Что известно

В начале января правоохранители получили сообщение об убийстве женщины в одной из квартир дома в Шевченковском районе Киева. Тогда в помещении полицейские обнаружили тело 45-летней женщины со следами удушения. Во время следственных действий полицейские выяснили, что к убийству причастен 54-летний муж погибшей.

Было установлено, что супруги состояли в браке около полугода. После переезда из Одессы в Киев семейная жизнь женщины не сложилась. Между ней и мужем постоянно возникали споры и конфликты на почве ревности и бытовых недоразумений.

"Во время очередной ссоры мужчина толкнул жену на кровать и задушил ее руками. Тогда правоохранители задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – добавили в пресс-службе.

Тогда злоумышленнику сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

