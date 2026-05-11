В Киеве на Подоле иностранец напал на парня и тяжело его ранил. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, на Подоле едва не убил мужчину. Злоумышленник с ножом напал на местного жителя и тяжело его ранил.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поздно вечером поступило сообщение о том, что на Подоле неизвестный ударил ножом местного жителя.

На месте происшествия полицейские установили, что нападавший вместе с компанией подошел к парню, который сидел на скамейке, и начал провоцировать конфликт. В дальнейшем злоумышленник внезапно ударил 22-летнего парня ножом в живот и скрылся. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали медики.

Во время первоочередных следственных действий оперативники установили личность злоумышленника – им оказался 29-летний иностранец. Во время обыска по месту его жительства изъят нож и доказательства причастности к совершению преступления.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни (. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

