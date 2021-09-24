Во время поисков в лесу вблизи места покушения на Шефира нашли труп – СМИ

Украинские силовики обнаружили повешенного парня в лесу вблизи места, где было совершено покушение на помощника президента Сергея Шефира. Отмечается, что труп не имеет отношения к расследованию этого дела.

Предварительно, это пропавший несколько месяцев назад велосипедист. О находке со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает УНН.

Как известно, в лесу под Киевом правоохранители сейчас проводят следственные действия в деле о покушении на Шефира. Они прочесывают территорию между населенными пунктами Кременище и Ходосовка.

"Во время этого раскрыли другое преступление – нашли повешенного парня, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки", – отметил собеседник.

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Он уточнил, что в этом деле назначена судебно-медицинская экспертиза. Пока рассматриваются несколько версий гибели парня – самоубийство ли насильственная смерть.

Напомним: покушение на помощника президента произошло утром 22 сентября под Киевом. Неизвестный выпустил более десяти пуль по автомобилю с Сергеем Шефиром. Несколько из них попало в водителя – Александра Иванько.

На сегодня известно, что пострадавшему мужчине понадобятся месяцы на восстановление после полученных ранений.

В то же время помочь с расследованием этого преступления украинским правоохранительным органам согласились американское ФБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве ушел из дома парень 2004 года рождения. Перед тем он якобы заявлял родным, что покончит с собой. К счастью, полицейские оперативно разыскали пропавшего и вернули его домой.