В МВД заявили, что к расследованию покушения на Шефира подключится ФБР
Федеральное бюро расследований США примет участие в следствии по делу о покушении на убийство первого помощника украинского гаранта Сергея Шефира. Инициативу такой помощи проявили в Министерстве внутренних дел.
Об этом сообщило издание "Украинские новости", ссылаясь на первого заместителя главы МВД Евгения Енина. Он указал, что в Вашингтоне на такой запрос ответили положительно.
"Помощь ФБР будет предоставлена", – указал чиновник.
Ранее Енин заявлял, что обращение к коллегам из США возникло как целесообразная мера по оперативному раскрытию резонансного покушения. В МВД не призывают американских следователей использовать все ресурсы на преступление в Киеве, но попросили оказать посильную помощь.
Американское посольство, в свою очередь, продемонстрировало, что власти США не остаются в стороне и резко осуждают обстрел автомобиля Сергея Шефира, который в утро 22 сентября ехал на работу на заднем сидении, что и уберегло его от серьезных ранений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в результате снайперского обстрела автомобиля, в котором Сергей Шефир ехал на работу в четверг, пострадал его водитель. Несмотря на ранения, он сумел управлять машиной и довез своего шефа до безопасного места. Оттуда уже шофера увезла скорая.
Денис Монастырский заявил, что полиция рассматривает три основных версии этого преступления.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на своего близкого друга и помощника, подчеркнув, что так неприятели пытаются "давить" на власть и предотвратить внедрение реформ, направленных против олигархических систем и коррупции.
После инцидента Шефира и его семью взяли под охрану государственные органы.