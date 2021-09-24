В МВД заявили, что к расследованию покушения на Шефира подключится ФБР

Федеральное бюро расследований США примет участие в следствии по делу о покушении на убийство первого помощника украинского гаранта Сергея Шефира. Инициативу такой помощи проявили в Министерстве внутренних дел.

Об этом сообщило издание "Украинские новости", ссылаясь на первого заместителя главы МВД Евгения Енина. Он указал, что в Вашингтоне на такой запрос ответили положительно.

"Помощь ФБР будет предоставлена", – указал чиновник.

Ранее Енин заявлял, что обращение к коллегам из США возникло как целесообразная мера по оперативному раскрытию резонансного покушения. В МВД не призывают американских следователей использовать все ресурсы на преступление в Киеве, но попросили оказать посильную помощь.

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Американское посольство, в свою очередь, продемонстрировало, что власти США не остаются в стороне и резко осуждают обстрел автомобиля Сергея Шефира, который в утро 22 сентября ехал на работу на заднем сидении, что и уберегло его от серьезных ранений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в результате снайперского обстрела автомобиля, в котором Сергей Шефир ехал на работу в четверг, пострадал его водитель. Несмотря на ранения, он сумел управлять машиной и довез своего шефа до безопасного места. Оттуда уже шофера увезла скорая.