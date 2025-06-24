Расстреливали гражданских во время оккупации Киевщины: трем российским военным сообщили о подозрении. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции заочно сообщили о подозрении еще трем военным РФ, причастным к военным преступлениям. Злоумышленники расстреливали гражданских во время оккупации Киевщины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

"Служба безопасности и Национальная полиция собрали доказательства на еще трех военных преступников РФ, которые причастны к убийствам гражданского населения во время временного захвата части Киевской области", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, один из злоумышленников – 35-летний командир одного из подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ (место дислокации: г. Псков) капитан Тимур Тамазов. По данным следствия, 27 февраля 2022 года подразделение оккупанта заняло боевые позиции вблизи поселка Здвижевка Бучанского района.

После этого Тамазов собрал своих подчиненных и определил задачу – стрелять на поражение по местным жителям, которые пытались выехать на подконтрольную Украине территорию. Задокументировано, как в тот день четверо работников одной из строительных компаний столичного региона пытались на собственном микроавтобусе эвакуироваться из зоны боевых действий. Тогда подчиненные Тамазова почти в упор расстреляли авто строителей, ехавших в направлении Бородянки.

По данным экспертизы, оккупанты совершили по гражданским 20 выстрелов из автоматов Калашникова. В результате полученных огнестрельных ранений двое мужчин погибли на месте, еще двое – получили тяжелые телесные повреждения.

Другой фигурант – 23-летний военнослужащий 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии ВС РФ Владимир Осипов, который 28 марта 2022 года застрелил из автомата двух гражданских жителей Гостомеля.

Еще один злоумышленник – 48-летний командир роты 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады оккупационных группировок РФ Алексей Абрамов. Во время захвата поселка Иванков он приказал подчиненным пытать мирное население и составлять "расстрельные списки" участников движения сопротивления.

Всем трем оккупантам сообщили о подозрении по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех оккупантов, причастных к пыткам и убийству гражданских жителей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить еще двух российских военнослужащих, причастных к военным преступлениям. Оккупанты расстреляли безоружного гражданского в Буче Киевской области, а еще одного – тяжело ранили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!