Во время комендантского часа сбывали наркотики и привозили проституток: в Киеве будут судить 11 злоумышленников. Фото

В Киеве будут судить 11 злоумышленников, которые во время комендантского часа сбывали тяжелые наркотики и перевозили проституток. Для беспрепятственной деятельности бизнеса они использовали фиктивные пропуски волонтеров или журналистов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В 2024 году правоохранители разоблачили "бизнес", организованный 37-летним жителем Киевщины. В свою незаконную деятельность он привлек еще 10 соучастников, среди которых был военнослужащий, работник госэкоинспекции и полицейский.

"Участники преступной организации через мессенжеры распространяли рекламу о предоставлении услуг доставки наркотиков и проституток в комендантский час, а водители-курьеры осуществляли непосредственный трансфер таких заказов по территории Киева. В ходе досудебного расследования установлено, что фигуранты, используя фиктивные пропуски, каждую ночь под предлогом ночного такси доставляли клиентам кокаин, МДМА, амфетамин и проституток. Запрещенные вещества злоумышленники маскировали в разноцветные пакетики из-под чая и конфет", – добавили в пресс-службе.

В ходе обысков были изъяты деньги, мобильные телефоны, фасованные наркотики, банковские карты, черновые записи. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить двух злоумышленников, которые, по информации следствия, сбывали наркотики и психотропы. "Товар" мужчины маскировали под сладости.

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