Маскировали 'товар' под сладости': будут судить двух 'бизнесменов', сбывавших в Киеве наркотики и психотропы. Фото

В Киеве будут судить двух злоумышленников, которые, по информации следствия, сбывали наркотики и психотропы. "Товар" мужчины маскировали под сладости.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что в сентябре правоохранители разоблачили незаконный "бизнес" двух местных жителей, 2001 и 2002 годов рождения. Парни организовали сбыт наркотиков и психотропов, которые маскировали в пакеты со сладостями.

"Во время обысков по местам проживания дельцов полицейские изъяли около 250 г амфетамина, 100 г Альфа-PVP, 300 г псилоцибиновых грибов, более 50 таблеток МДМА, а также оборудование для фасовки и упаковки. Общая стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составила полмиллиона гривен", – уточнили в пресс-службе.

Следствие по данному факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. На время следствия подозреваемые находились под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались продажей наркотиков. "Бизнесмены" сбывали на территории столицы кокаин и психотропы.

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