Во время блэкаута продали несуществующие генераторы почти на миллион гривен: в Киевской области разоблачили злоумышленников

Правоохранители Киевщины разоблачили злоумышленников, продававших несуществующие генераторы в период блэкаута в конце 2022 – начале 2023 годов. В общей сложности они обманули граждан на почти один миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемые создали веб-сайты, на которых размещали фейковые объявления о продаже генераторов. В этот период они имели спрос из-за продолжающихся блэкаутов. В общении с потенциальными покупателями из разных уголков Украины они убеждали их перечислять полную подписку на подконтрольные банковские счета. Получив деньги, больше на связь не выходили", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, в общей сложности злоумышленники присвоили почти миллион гривен. Вырученные от такого "бизнеса" деньги организатор распределял между всеми участниками группы. Следствие проверяет причастность подозреваемых к мошенническим действиям в отношении 20 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве за мошенничество будут судить медсестру. По информации следствия, злоумышленница за полгода выманила у знакомого 260 тыс. гривен на "лечение" своей онкологии, а также на "операцию" и "похороны" отца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!