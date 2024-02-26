Во дворе дома смертельно травмировал мужчину и ранил знакомую: в Киеве суд вынес приговор нападавшей. Фото

В Киеве суд признал виновной женщину, которая во время конфликта смертельно травмировала мужа. Кроме того, во дворе дома она тоже ранила свою знакомую.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие семь лет злоумышленница проведет за решеткой.

По словам правоохранителей, событие произошло в июне прошлого года в Деснянском районе столицы. В результате конфликта ножевые ранения получил мужчина, 1985 года рождения и 37-летняя женщина.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий стражи порядка установили, что к происшествию причастна местная жительница. Во дворе многоэтажки женщина нанесла ножевое ранение знакомой, а затем ударила ножом в живот своего мужа, спустя неделю умершего в больнице. С места происшествия нападавшая скрылась, но оперативные сотрудники разыскали и задержали ее неподалеку в лесополосе. Нарушительницей оказалась 31-летняя киевлянка", – рассказали в пресс-службе.

Суд признал злоумышленницу виновной в нанесении умышленного легкого телесного повреждения и умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Коржи Киевской области женщина во время конфликта ударила ножом собственного сына, чтобы защитить сожителя. От полученного ранения мужчина скончался до приезда врачей.

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