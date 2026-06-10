Вместо работы и жилья – рабство: полицейские Киева разоблачили банду, которая незаконно удерживала людей. Фото и видео

Правоохранители Киева ликвидировали масштабную схему трудового рабства. Злоумышленники на вокзале подыскивали граждан, обещали им работу и жилье, а взамен удерживали в ужасных условиях и заставляли бесплатно работать.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

Так, правоохранители установили, что "бизнес" организовал 35-летний житель Житомирщины, который привлек к сотрудничеству двух своих родственников и знакомую. Злоумышленники на территории Центрального железнодорожного вокзала Киева подыскивали граждан без постоянного места жительства, документов или стабильного дохода. Люди находились в трудном материальном положении и искали любую возможность заработка.

"Злоумышленники убеждали их поехать на якобы легальную и высокооплачиваемую работу с бесплатным проживанием и питанием. Впрочем вместо обещанных условий людей привозили на деревообрабатывающие предприятия в Житомирской области. Там у них сразу отбирали мобильные телефоны и паспорта", – отметили в пресс-службе.

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Людей заставляли бесплатно и сверхурочно работать на лесопилках и в цехах по изготовлению фанеры и деревянных плит. Пострадавшие жили в ужасных антисанитарных условиях под постоянным наблюдением. Им строго запрещали выходить за территорию или общаться с родными.

Для психологического давления гражданам угрожали физической расправой, а в случае неповиновения их били. Полученные от труда людей деньги участники группировки делили между собой. Всего во время проведения спецоперации полицейские освободили из трудового плена 12 человек в возрасте от 30 до 57 лет. Сейчас они находятся в безопасности.

Злоумышленникам сообщили о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители ликвидировали преступную группу, которая, по информации следствия под прикрытием реабилитационного центра удерживала почти 60 человек в трудовом рабстве. Организовал криминальную схему руководитель общественной организации.

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