На Киевщине разоблачили 'реабилитационный центр', где в рабстве держали почти 60 человек. Фото и видео

В Киевской области правоохранители ликвидировали преступную группу, которая, по информации следствия, под прикрытием реабилитационного центра удерживала почти 60 человек в трудовом рабстве. Организовал криминальную схему руководитель общественной организации.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Оперативники Департамента миграционной полиции совместно с подразделениями ГУНП в Киевской области обезвредили группировку, которая насильно удерживала 58 граждан. Организовал криминальную схему руководитель общественной организации, привлекая соучредителя этой же ОО как свою "правую руку", еще трех человек, которые выполняли функции надзирателей-охранников, а также еще девять человек", – рассказал Выговский.

Пострадавших насильно помещали в псевдореабилитационный центр, ограничивали их свободу передвижения и общения, лишали возможности самостоятельно покидать территорию заведения.

Следователи установили, что путем постоянных угроз, психологического насилия и систематических побоев людей принуждали к обработке земельных участков, строительным работам, заготовке древесины и тому подобному. Кроме того, им вводили сильнодействующие препараты.

За использование принудительного труда "рабовладельцы" систематически получали деньги от заказчиков. Доход злоумышленников от эксплуатации людей составлял около 1 миллиона гривен в месяц.

"Во время спецоперации спасены 16 человек, среди которых несовершеннолетний. Всем оказывается необходимая помощь. Организатору и сообщникам уже сообщено о подозрении по фактам торговли людьми и пыток. Никакие псевдосоциальные проекты не станут прикрытием для преступлений против человека. Реагируем жестко и системно. Виновные должны понести наказание", – подчеркнул Выговский.

