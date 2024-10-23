Вместо дронов и тепловизоров для военных отправлял пластиковые стаканчики: в Киеве будут судить мошенника. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который обманул военнослужащих и их родных, предлагая несуществующие тепловизоры и дроны. В общей сложности злоумышленник "заработал" 280 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит ответственность от штрафа до лишения свободы.

"По данным следствия, мужчина в социальных сетях находил объявление жен военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, которые искали где купить тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Муж рассказывал, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карту", – рассказали в прокуратуре.

Получив деньги, мужчина создавал товарно-транспортную накладную через личный кабинет в почтовом приложении, данные которой присылал покупателям в подтверждение того, что он действительно что-нибудь отправил. В посылки вместо заказанных товаров он цинично вкладывал мягкие игрушки, пластиковые стаканы, спички, пустые коробки.

В ходе проведения досудебного расследования было установлено 23 потерпевших от мошеннических действий обвиняемого, им причинен материальный ущерб на 280 тыс. гривен.

Следствие по факту мошенничества завершено, а обвинительный акт в отношении 26-летнего киевлянина направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное злоумышленнику грозит штраф до 68 тысяч гривен либо исправительные работы сроком от одного до двух лет, либо ограничение свободы сроком до пяти лет, либо лишение свободы сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Они под видом руководителей военных госадминистраций нескольких регионов Украины обманывали граждан, выманивая деньги якобы на закупку за границей военного снаряжения.

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