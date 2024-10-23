Схема на миллионы: полиция Киевщины сообщила о подозрении мошенникам, которые выманивали средства 'в помощь' военным в четырех регионах

Правоохранители Киевской области разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Они под видом руководителей военных госадминистраций нескольких регионов Украины обманывали граждан, выманивая деньги якобы на закупку за границей военного снаряжения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что фигуранты предлагали местным частным предпринимателям перечислить деньги на счета благотворительных организаций "Благотворительный фонд "Доброе доброе" и "Благотворительный фонд "Благотворительные неравнодушные", якобы на закупку за рубежом военного снаряжения", – рассказали в пресс-службе.

Сообщники представлялись руководителями областных и районных военно-гражданских администраций Киевской, Житомирской, Волынской, Закарпатской областей. Деньги, поступавшие таким фондам, выводились на банковские карточные счета, так называемых "дропов". В дальнейшем денежные средства распределялись между всеми участниками преступной схемы. Злоумышленники планировали завладеть деньгами доверчивых предпринимателей на миллионы гривен.

Правоохранители провели обыски по местам жительства аферистов и изъяли ряд доказательств: банковские карточки, документацию, мобильные телефоны, печати. Следователи сообщили о подозрении трем злоумышленникам по факту мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA, мошенники используют социальные сети для выманивания персональных данных семей пропавших без вести военнослужащих. Украинцев призывают не доверять подозрительным ресурсам и не оставлять конфиденциальную информацию на неофициальных сайтах, ведь это могут быть спецслужбы РФ.

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