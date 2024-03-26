Влетел в металлическое ограждение: в Киеве осудили мотоциклиста, который пьяным устроил смертельное ДТП

В Киеве суд признал виновным мотоциклиста, который в состоянии алкогольного опьянения на скорости протаранил металлическое ограждение. В результате ДТП погиб пассажир двухколесного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Виновный получил 8 лет тюрьмы.

"Прокурором в суде доказано, что в октябре 2021 года водитель мотоцикла Honda Transalp 600 двигался по улице Николая Кибальчича со скоростью 60-80 км/ч при разрешенной скорости на этом участке дороги 50 км/ч. При этом вместе с водителем находился пассажир. На перекрестке из-за превышения скорости водитель наехал на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части и влетел в металлическое ограждение", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП травмы получил пассажир мотоцикла – мужчину госпитализировали в больницу, однако, к сожалению, через несколько дней он скончался. Согласно выводу токсикологической экспертизы в крови водителя двухколесного транспорта было 1,62 промилле алкоголя.

Приговором суда водитель признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 8 лет.

Напомним, в Киеве в субботу, 16 марта, автомобиль Mitsubishi на скорости съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Событие произошло на улице Электриков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева задержали водителя, устроившего тройное ДТП с пострадавшими. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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