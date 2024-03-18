В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП: одна из машин перевернулась, есть пострадавшие. Фото

В Деснянском районе Киева задержали водителя, устроившего тройное ДТП с пострадавшими. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в ночь с 17 на 18 марта они получили уведомление о ДТП на улице Братиславской в Деснянском районе Киева.

"Было установлено, что 23-летний водитель автомобиля Audi находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал 1,74 промилле. Двигаясь по проезжей части дороги, он протаранив автомобиль Infiniti, который ехал впереди него в попутном направлении. В результате удара водитель Infiniti потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще и с автомобилем КИА", – рассказали в полиции.

В результате аварии травмы получили водители Infiniti и КИА получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, по факту ДТП с потерпевшими, которое было совершено в состоянии опьянения, возбуждено уголовное производство, а водителю Audi сообщили о подозрении. Ему грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 16 марта, автомобиль Mitsubishi на скорости съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Событие произошло на улице Электриков.

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