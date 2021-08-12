Под Киевом мужчина ограбил 8-летнюю девочку, которую родители оставили ждать в машине. Фото

В городе Вишневое под Киевом утром 11 августа злоумышленник ограбил 8-летнюю девочку, которая сидела в салоне автомобиля. Родители в это время ненадолго отлучились, оставив ребенка в машине с телефоном, чтобы вернуться домой по забытые вещи.

Об инциденте сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов. На своей странице в Facebook 12 августа он написал, что история "могла иметь крайне печальные последствия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Преступление, совершенное на парковке под новостройкой, попало на камеры наблюдения.

На ролике видно, что грабитель подошел к авто и уже через несколько секунд открыл дверь. Он забрал у девочки мобильный телефон.

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"Уже постфактум испуганные родители попытались помочь ситуации", – сообщал правоохранитель.

В это время на соседней улице находились сотрудники уголовного розыска. Они смогли быстро задержать подозреваемого.

Выяснилось, что маленькую девочку ограбил рабочий, который "в свободное время промышлял преступлениями". Уроженцу Горловки 54 года.

Небытов призвал родителей быть осторожными и не оставлять малолетних детей без присмотра, тем более с ценными вещами.

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