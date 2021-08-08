Преступники охотятся в парках, "бомбят" ювелирки и банки: в Киеве произошел всплеск нападений

В июле 2021 года в столице произошло почти 100 грабежей и разбойных нападений (в июне чуть более 70-ти) – таковы официальные данные полиции Киева. Преступники чаще стали нападать на своих жертв в местах отдыха, а в погоне за крупной добычей грабить ювелирные магазины, банки и другие финансовые учреждения.

Что происходит и где подстерегает опасность – читайте в материале OBOZREVATEL.

В июле преступники чаще стали грабить жертв в парках и скверах, которые летом особенно привлекают отдыхающих киевлян и гостей столицы.

Так, 10 июля в Гидропарке (Днепровский район) у 20-летнего парня преступник отобрал телефон и деньги, а на территории Голосеевского парка дорогого мобильника лишился 34-летний мужчина.

А вот мотивом одного из нападений в Святошинском районе стала месть. Оказалось, что 40-летний киевлянин подошел в кафе к другому посетителю и попросил сигарету, но тот отказал. Тогда мужчина решил отомстить: проследил за своим "обидчиком" и напал на него в укромном месте: повалил на землю, нанес несколько сильных ударов и отобрал сумку. С ней же его и задержали полицейские во время отработки территории. Теперь ранее не судимый киевлянин может отправиться за решетку на 6 лет.

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А в Подольском районе преступник не только ограбил свою жертву, но и изнасиловал. 40-летняя киевлянка возвращалась домой с работы и пошла через парк на ул. Вышгородской – там ее и приметил 22-летний преступник. Он заговорил с женщиной, а затем достал нож и, угрожая им, изнасиловал свою жертву, а затем отобрал наличные и сбежал. Менее, чем через сутки полицейские задержали "гастролера" из Хмельницкой области. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы за совершенные преступления.

Стоит отметить, что нападения с насилием все же редкость, в подавляющем большинстве преступники "просто" грабят жертв – отбирают у них деньги и ценности. Такие нападения происходят во всех районах столицы в разное время суток и, конечно, не только в местах отдыха. Причем жертвами становятся не только мужчины и женщины, но и дети.

У последних в основном отбирают мобильные телефоны и велосипеды. Так, 31 июля два подобных нападения произошли в Днепровском районе на улице Челябинской. Сначала преступник отобрал велосипед у 11-летнего мальчика, а спустя несколько часов, угрожая ножом, забрал телефон у 12-летнего.

"Детей грабят в основном наркоманы, которым нужна быстрая добыча. К тому же дети не могут оказать серьезного сопротивления", – рассказал наш собеседник в полиции.

В июле произошло несколько разбойных нападений в магазинах и финансовых учреждениях.

В Голосеевском районе 1 июля вооруженный грабитель ворвался в один из пунктов финансовой компании "Швидко гроші" (на проспекте Глушкова). В присутствии посетителей он потребовал, чтобы кассир открыла сейф, и забрал около 30 тысяч гривен. После этого преступник с короткостволом беспрепятственно скрылся.

Вечером того же дня произошел налет на отделение "Новой почты" на проспекте Гагарина в Днепровском районе. Правда, в этом случае вооруженный грабитель ушел ни с чем, так как у сотрудника отделения не было доступа к сейфу.

4 июля грабеж произошел в магазине "Столичной ювелирной фабрики" (ТРЦ "Квадрат" в Днепровском районе). 25-летний житель Полтавской области смог забрать несколько золотых украшений, но был оперативно задержан.

Но самым громким преступлением июля стала попытка ограбления отделения УкрСиббанка в Оболонском районе.

23-летняя девушка из Киевской области бросила коктейль Молотова в помещение, а затем, угрожая пистолетом, потребовала у сотрудников банка деньги. Они выполнили ее требование, но на выходе грабительницу (которая также взяла заложницу) задержали сотрудники частной охранной фирмы. Теперь девушке грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Судя по тенденции, рассчитывать на то, что в ближайшее время подобных преступлений будет меньше, – не приходится. Потому нужно быть особенно осторожными на улице и стараться не ходить поодиночке.