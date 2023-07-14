Вез из Закарпатья: в Киеве задержали наркодилера с кокаином на $100 тысяч. Фото и видео

В Киеве полицейские Шевченковского управления совместно с работниками столичного управления по борьбе с наркопреступностью задержали наркодилера. Кокаин по ценам "черного рынка" на общую сумму 100 тысяч долларов он вез из Мукачево на Закарпатье.

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Об этом сообщает Нацполиция Украины. Правоохранители назвали партию наркотиков особенно большой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В ходе проверки и последующего документирования факта реализации наркотического вещества, мы разоблачили в Киеве поставщика кокаина во время очередной перевозки "товара". Это – ранее судимый за совершение преступлений против собственности, в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия уроженец города Мукачево. Во время неотложного обыска автомобиля "Ауди", на котором передвигался наркодилер, следователи с привлечением кинологической службы обнаружили и изъяли вшитый в водительское сиденье пакет с кокаином", – рассказал и.о. начальника управления по борьбе с наркопреступностью в Киеве Александр Дыбов.

52-летний нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Вместе с тем, следователи Шевченковского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. То есть незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах.

Также задержанному уже доложено о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"В настоящее время мы устанавливаем круг соучастников фигуранта. Наркодельцу грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества", – добавил Дыбов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили дельцов, организовавших работу нарколаборатории. В ходе обысков у них изъяли 17 кг психотропных веществ на сумму около 1,3 млн грн.