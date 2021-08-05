Ветерану АТО, ворвавшемуся в Кабмин с гранатой, сообщили о подозрении: что ему грозит

Правоохранители сообщили о подозрении Владимиру Прохничу, который 4 августа захватил помещение Кабинета министров Украины и угрожал взорвать гранату. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Киевской городской прокуратуры. Мотивы подозреваемого устанавливаются.

"Действия мужчины квалифицированы по статье 341 (захват государственных зданий), части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы), части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) УКУ. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются", – уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что после того, как суд изберет подозреваемому меру пресечения, будет решаться вопрос о назначении психолого-психиатрической экспертизы.

Видео дня

Напомним, в четверг, 4 августа, мужчина ворвался в здание Кабмина, держа в руках гранату, и угрожал подорвать себя. Позднее стало известно, что его зовут Владимир Прохнич. Он житель Киевской области, в прошлом участник боевых действий.

Причины такого поступка гражданина Украины не известны. Уговорить Прохнича сдаться полиции помог его друг и волонтер Василий Олексюк.

Позднее во время брифинга глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева 4 августа в многоэтажном доме на улице Ярослава Ивашкевича, 3 произошел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство.