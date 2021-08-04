Граната была боевой, сдался сам: в полиции рассказали, что грозит ворвавшемуся в Кабмин мужчине

Мужчине, который зашел в здание Кабинета министров с гранатой и угрожал ее взорвать может грозить до 15 лет лишения свободы. Уголовные дела могут открыть по четырем статьям Криминального кодекса.

Об этом во время брифинга заявил глава национальной полиции Игорь Клименко, передает OBOZREVATEL. По его словам, решение будет принимать прокуратура.

"Он будет как подозреваемый – прокуратура примет решение. Ситуация не стандартная, так как это был участник АТО, который прошел горнило боевых действий. Был два раза ранен, в том числе, у него была черепномозговая травма", – рассказал Клименко.

Рассказывая о подробностях спецоперации, глава НПУ рассказал, что полиция установила круг знакомых задержанного и патрульная полиция срочно доставила к месту происшествия одного из друзей мужчины.

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Кроме того, в полиции уточнили, что в настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Как сообщил друг задержанного и волонтер Василий Олексюк, у мужчины есть работа.

"Почему пришел в Кабмин? Некоторые вещи знаю, у человека нет за спиной какого-то блага, жилья, или еще какого... Он работает, он работает на станции технического обслуживания", – сообщил Олексюк.

Напомним, в четверг, 4 августа, мужчина ворвался в здание Кабмина вместе с гранатой и угрожал подорвать себя. Позднее стало известно, что его зовут Владимир Прохнич. Он житель Ирпеня Киевской области, в прошлом участник боевых действий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мужчину, который зашел в здание Кабмина с гранатой и угрожал ее подорвать, задержали.