Вел антисемитские стримы и оправдывал вооруженную агрессию РФ: жителю Киева сообщили о подозрении. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении жителю столицы за антисемитские стримы в соцсетях. Кроме того, он оправдывал вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службах Киевской городской прокуратуры и ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый на территории Парка-мемориала "Бабий Яр" из-за собственного аккаунта в социальной сети Instagram публично распространил сообщения и видеозапись, в которых содержались антисемитские высказывания, направленные на разжигание национальной вражды, ненависти и унижение национальной чести и достоинств еврейского народа. До этого подозреваемый продвигал пророссийские и антисемитские нарративы через публикации в социальных сетях Facebook, Instagram и Youtube. Там злоумышленник также систематически размещал антиукраинские видеозаписи и стримы", – рассказали правоохранители.

Кроме того, установлено, что ранее злоумышленник проводил в разных регионах Украины антиконституционные акции протеста и против правоохранителям.

Так, на столичном Подоле в 2020 году обвиняемый перевернул религиозную конструкцию "Ханукия". По указанным фактам на рассмотрении в Подольском и Дарницком районных судах Киева находятся обвинительные акты в отношении него. Кроме того, в Кропивницком мужчину судят за то, что он разместил на собственной электронной странице в Facebook видеозапись, на которой демонстрировал экземпляр книги, содержащей призывы к насильственной смене власти и захвату государственной власти.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении 39-летнему киевлянину по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, а также отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали российского агента. Злоумышленник в Киевской области арендовал квартиру возле аэродрома, чтобы шпионить за самолетами ВСУ, и собирал данные о критической инфраструктуре региона, в частности столицы.

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