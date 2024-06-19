Обманул знакомых, обещая купить тепловизор, дроны и авто для ВСУ: в Киеве будут судить мошенника. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, причастен к нескольким эпизодам мошенничества. Злоумышленник обманул знакомых, среди которых жена военного, обещая купить тепловизор, дроны и авто для ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый выдавал себя за волонтера и обещал знакомым купить для них за границей дроны, тепловизор и автомобиль для военных. Таким образом, в марте 2023 года он завладел деньгами мужчины в сумме почти 390 тыс. грн, обещая приобрести 8 дронов. В августе того же года он взял почти 500 тысяч гривен у женщины, мужчина которой проходит военную службу на тепловизор и автомобиль Mitsubishi L200", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, еще двум пострадавшим обвиняемый продал несуществующие топливные карты на сумму 46 тысяч гривен.

Следствие по факту мошенничества, совершенное повторно, в больших размерах, завершено, а обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя Киева направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины разоблачили злоумышленников, продававших несуществующие генераторы в период блекаута в конце 2022 – начале 2023 годов. В общей сложности они обманули граждан на почти один миллион гривен.

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